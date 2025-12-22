Поиск

Неудачей закончился запуск японской ракеты со спутником глобального позиционирования

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Попытка запуска в среду японской ракеты Н3 со спутником глобального позиционирования "Митибики-5" закончилась неудачей, сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Причиной стало то, что двигатель второй ступени "преждевременно прекратил работу", говорится в сообщении. Это произошло через 30 минут после старта ракеты Н3.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового космического комплекса Танэгасима в 10:51 по токийскому времени (в 04:51 по Москве).

Спутник "Митибики-5" весом 4,8 тонны должен был стать частью создаваемой японской навигационной системы QZSS (Quasi Zenith Satellite System). Она предназначена для передачи оригинальных японских сигналов с группировки из семи космических аппаратов и сигналов американской системы GPS, совместимых и дополняющих друг друга.

Это был седьмой по счету запуск новой японской ракеты Н3, которая пришла на смену Н2А. Длина H3 составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - 4-6,5 тонн. Она разработана компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с JAXA.

