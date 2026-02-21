Поиск

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия вслед за Словакией может прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу.

В миреОрбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"Читать подробнее

"Правительство также рассматривает возможность прекращения экстренной помощи Украине электричеством, если она не восстановит поставки нефти в его страну", - сообщают западные СМИ со ссылкой на выступление Орбана на митинге в венгерском городе Бекешчабе.

Выступая на митинге, Орбан напомнил, что Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала кредит Европейского союза для Украины размером в 90 млрд евро.

"Есть и другой вариант, который пока рассматривается с осторожностью. Если это (поставки электричества из Венгрии на Украину - ИФ) будет прекращено, могут произойти неприятные вещи", - сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава прекратит поставку аварийной электроэнергии Украине, в случае, если она не восстановит поставку нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина Дружба Венгрия Виктор Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана

Что случилось этой ночью: суббота, 21 февраля

Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

 Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"

OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта

Трамп сообщил, что рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

Верховный суд США счел незаконной инициативу Трампа по пошлинам в отношении стран мира

 Верховный суд США счел незаконной инициативу Трампа по пошлинам в отношении стран мира
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 103 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });