Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия вслед за Словакией может прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу.

"Правительство также рассматривает возможность прекращения экстренной помощи Украине электричеством, если она не восстановит поставки нефти в его страну", - сообщают западные СМИ со ссылкой на выступление Орбана на митинге в венгерском городе Бекешчабе.

Выступая на митинге, Орбан напомнил, что Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала кредит Европейского союза для Украины размером в 90 млрд евро.

"Есть и другой вариант, который пока рассматривается с осторожностью. Если это (поставки электричества из Венгрии на Украину - ИФ) будет прекращено, могут произойти неприятные вещи", - сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава прекратит поставку аварийной электроэнергии Украине, в случае, если она не восстановит поставку нефти по нефтепроводу "Дружба".