Поиск

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира с 10% до 15%.

"Я принял решение немедленно поднять пошлины для всех стран мира (...) с 10% до 15%. Это решение не нарушает законодательство", - написал Трамп в субботу в соцсети Truth Social.

Трамп вновь предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин.

В ночь на субботу Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение "глобальных пошлин" в 10% в отношении импорта из всех стран мира. Позже в Белом доме пояснили, что эти меры не будут распространяться на целый ряд товаров.

Ранее американский президент предупреждал, что отдаст подобное распоряжение после того, как Верховный суд США счел незаконными многие из введенных Белым домом пошлин.

Трамп, как сообщалось, пояснил, что для этого использует одно из положений закона о торговле 1974 года. Оно предусматривает, что президент имеет право вводить такие тарифы, но только временно, на 150 дней. Далее для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса США.

Накануне в Верховном суде США пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить пошлины на импорт товаров.

Трамп, в свою очередь, заявил, что будет применять другие методы для введения пошлин.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

 Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана

Что случилось этой ночью: суббота, 21 февраля

Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

 Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"

OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта

Трамп сообщил, что рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });