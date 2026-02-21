Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира с 10% до 15%.

"Я принял решение немедленно поднять пошлины для всех стран мира (...) с 10% до 15%. Это решение не нарушает законодательство", - написал Трамп в субботу в соцсети Truth Social.

Трамп вновь предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин.

В ночь на субботу Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение "глобальных пошлин" в 10% в отношении импорта из всех стран мира. Позже в Белом доме пояснили, что эти меры не будут распространяться на целый ряд товаров.

Ранее американский президент предупреждал, что отдаст подобное распоряжение после того, как Верховный суд США счел незаконными многие из введенных Белым домом пошлин.

Трамп, как сообщалось, пояснил, что для этого использует одно из положений закона о торговле 1974 года. Оно предусматривает, что президент имеет право вводить такие тарифы, но только временно, на 150 дней. Далее для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса США.

Накануне в Верховном суде США пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить пошлины на импорт товаров.

Трамп, в свою очередь, заявил, что будет применять другие методы для введения пошлин.