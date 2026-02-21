Фильм "Желтые письма" стал обладателем главной награды Берлинале

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого медведя" - главной награды 76-го международного Берлинского кинофестиваля - стала картина "Желтые письма" немецкого режиссера Илькера Чатака, церемония объявления победителей прошла в субботу.

Приз Большого жюри достался фильму "Спасение" турецкого режиссера Эмина Алпера. Картина "Королева на море" американского режиссера Лэнса Хаммера отмечена Специальным упоминанием жюри.

Награду за лучшую режиссуру получил британский режиссер Грант Ги за фильм "Всем нравится Билл Эванс".

"Серебряного медведя" за лучший сценарий получила канадская режиссер и сценарист Женевьев Дюлюд-Десель за фильм "Нина Роза".

Обладателем "Серебряного медведя" за лучшую главную роль стала немецкая актриса Сандра Хюллер за роль в фильме "Роза" Маркуса Шляйнцера. "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана достался актерам Анне Калдер-Маршалл и Тому Кортни за роли в фильме "Королева на море".

За выдающийся творческий вклад "Серебряного медведя" получили режиссеры Анна Фитч и Банкир Уайт за документальный фильм "Любовь - мятежная птица".

76-й Берлинский международный кинофестиваль проходил с 12 по 22 февраля. Председателем жюри основного конкурса был немецкий режиссер Вим Вендерс. В основную программу 76-го Берлинского кинофестиваля вошли 22 картины.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь".