Еврокомиссия выделила Украине очередной транш помощи в 2,3 млрд евро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении Украине 2,3 млрд евро "для поддержки финансов и государственного управления страны".

"Это шестой регулярный платеж в рамках Украинского фонда, ключевого инструмента ЕС для поддержки восстановления, реформ и пути к членству в ЕС. Он помогает стабилизировать государственный бюджет, позволяя Киеву продвигать амбициозные структурные реформы, необходимые для европейской интеграции", - говорится в сообщении ЕК.

"Через Украинский фонд ЕС продвигает реформы, которые сближают Украину с ЕС, одновременно поддерживая критически важные потребности, включая энергетическую безопасность в зимний период. Украинский фонд останется важным инструментом для поддержания темпов реформ и европейского будущего Украины", - заявила член ЕК по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

В опубликованном документе напоминается, что с этим шестым траншем ЕС выделил в рамках плана для Украины с марта 2024 года 26,8 млрд евро, что составляет почти 70% средств, доступных в рамках первого компонента Украинского фонда.

В Брюсселе отмечают, что "платеж последовал за успешной реализацией реформ в стратегически важных областях, включая управление государственными финансами, судебную систему, финансовые рынки, децентрализацию и региональную политику, агропродовольственный сектор, управление критически важным сырьем, а также "зеленый" переход и охрану окружающей среды".

По мнению ЕК, эти реформы демонстрируют, "как Украинский фонд напрямую способствует прогрессу на местах даже в условиях военного времени".