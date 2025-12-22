Власти Чехии 7 января обсудят будущее инициативы по поставкам боеприпасов Украине

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Чехии намерены 7 января провести дискуссию об инициированной в 2024 году Прагой программе закупок артиллерийских снарядов для Украины, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

"Совет нацбезопасности Чехии 7 января обсудит (...) эту программу", - приводят западные СМИ слова премьера.

"В принципе, инициатива с боеприпасами была, конечно, хорошим предприятием. Вопрос в том, не оказалось ли замешана тут коррупция", - добавил премьер.

Он отметил, что решительно выскажется в ходе дебатов, но подробностей не привел.

Лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Бабиш стал премьер-министром Чехии 9 декабря после победы на парламентских выборах. Ранее он раскритиковал инициативу Праги по поставкам боеприпасов Украине, назвав ее непрозрачной, выступал за необходимость ее пересмотра.

Инициатива была запущена чешским руководством весной 2024 года. Прага занялась поиском и закупкой крупнокалиберных артиллерийских снарядов для Украины за пределами ЕС и НАТО при финансовой поддержке ряда западных государств. Эта схема объединяет иностранных доноров, включая Германию, Данию и Нидерланды, с чешскими военными чиновниками, продавцами и производителями вооружений.

В 2024 году по этой схеме Украина получила 1,5 млн снарядов, а в 2025 объем поставок увеличился до 1,8 млн.