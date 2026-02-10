В ЕС предложили санкции против производителей дронов для РФ, компаний и ряда банков

В санкционные списки включат военных, бизнесменов, деятелей культуры и спорта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти ЕС в рамках готовящегося 20-го пакета антироссийских санкций предлагают ввести их против 11 структур, связанных с производством БПЛА для России. Об этом сообщает во вторник издание EUobserver со ссылкой на служебные документы.

"В них перечисляют 11 российских структур и двух бизнесменов, которые делают FPV-дроны, а также тяжелые модели для действий на большие расстояния", - информирует издание.

В санкционные списки планируется добавить начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко.

В "черные списки" также могут включить девять фирм ОАЭ, в том числе пять – за содействие якобы связанным с РФ танкерам, и три компании КНР. В списки, предположительно, внесут еще 42 танкера, и таким образом, количество подсанкционных судов, по утверждениям Евросоюза, связанных с РФ, достигнет 648. Компаниям ЕС хотят запретить транзакции с портом Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.

В рамках 20-го пакета санкций могут запретить ввоз из РФ различных типов меди, никеля, алюминия, молибдена, кобальта и магния; столовой соли и пушнины.

Кроме того, ЕС хочет запретить полностью поставки в Киргизию инструментов для обработки металлов и устройств обработки голосовых данных под предлогом того, что потом эти товары реэскпортируют в РФ. Под санкциями могут оказаться четыре российских бизнесмена, которые якобы поставляют в РФ товары двойного назначения.

Евросоюз хочет запретить своим компаниям иметь дело с криптовалютами A7A5 и RUBx и с цифровым рублём. Также запрет на транзакции может коснуться "Керемет Банка", ОАО "Капитал Банк Центральной Азии", Международного банка Таджикистана и Joint Development Bank в Лаосе, финансовую структуру CJSC TengriCoin.

Санкции планируют применить против 29 физических лиц из сферы спорта и культуры. В этот раздел могут включить президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, певца Тимура Юнусова, гендиректора Мариупольского театра Игоря Солонина.