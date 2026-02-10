Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Надзорный комитет парламента Норвегии принял решение инициировать расследование в отношении МИД страны по поводу его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщают во вторник западные СМИ.

"Парламентский комитет Норвегии по надзору единогласно согласился инициировать (...) внешнее расследование связей министерства иностранных дел с Джеффри Эпштейном", - сообщают СМИ со ссылкой на главу комитета Пер-Вилли Амундсена.

Ожидается, что для расследования будет создана следственная комиссия, которая осуществит проверку всей дипломатической службы Норвегии.

Ранее норвежское управление по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim) начало расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Турбьерна Ягланда по подозрению в коррупции. Решение принято после анализа недавно опубликованных материалов, связанных с делом Эпштейна.

По данным Oekokrim, в рассекреченных документах содержатся сведения, которые могут указывать на получение Ягландом подарков, компенсаций поездок и займов в период его работы на международных постах. Ведомство отмечает, что в рассматриваемый период Ягланд занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы, что, по мнению следователей, требует проверки на предмет возможного злоупотребления положением.

Полиция направила в МИД Норвегии запрос о лишении Ягланда дипломатического иммунитета, которым он обладает как бывший руководитель международной организации.

Ягланд был премьер-министром Норвегии (1996-1997) и министром иностранных дел страны (2000-2001). С 2009 по 2019 год он занимал должность генсека Совета Европы. С 2009 по 2015 год возглавлял Нобелевский комитет.

Ранее организаторы Всемирного экономического форума в Давосе объявили, что проведут внутреннее расследование для того, чтобы прояснить связи гендиректора ВЭФа, бывшего главы МИД Норвегии Берге Бренде с американским финансистом, обвиняемым в преступлениях сексуального характера. Согласно опубликованным документам, Бренде был на трех деловых ужинах с Эпштейном в Нью-Йорке в 2018-2019 годах. Кроме того, они состояли в переписке. Бренде заверяет, что на тот момент "ничего не знал о прошлом Эпштейна и его преступной деятельности".

В 2008 году Эпштейн был признан судом во Флориде виновным в склонении несовершеннолетней к занятиям проституцией и к приставанию к проститутке. Из 18 месяцев приговора он отбыл в тюрьме 13 и вышел по УДО. В 2019 году его арестовали по уже многочисленным обвинениям в торговле детьми, организации проституции и другим. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере, эксперты решили, что это было самоубийство. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми.