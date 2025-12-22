Поиск

Главы МИД РФ и Венесуэлы выразили озабоченность усилением эскалационных действий США в Карибском море

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем состоялся в понедельник.

"Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству", - сообщил МИД РФ.

"С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте. Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - говорится в сообщении МИД РФ.

Со своей стороны, глава МИД Венесуэлы Хиль подтвердил, что российская сторона намерена выразить поддержку Венесуэле на заседании Совета Безопасности ООН, намеченном на вторник.

"Лавров решительно выразил солидарность России с народом Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро и подтвердил полную поддержку в связи с враждебными действиями против нашей страны", - передает слова Хиля агентство EFE.

Кроме того, Хиль сообщил, что в минувшую субботу обсудил угрозы со стороны США с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и также заручился поддержкой.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы.

10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что оно готово привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права, вплоть до обращения в Совбез ООН.

Венесуэла МИД США Сергей Лавров Иван Хиль Карибское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

Умер британский музыкант Крис Ри

 Умер британский музыкант Крис Ри

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Из Лувра в ходе ограбления в октябре украли более 8 тыс. бриллиантов

 Из Лувра в ходе ограбления в октябре украли более 8 тыс. бриллиантов

Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"

 Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"

ЕС ввел санкции против двух представителей судебной власти РФ

МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

 МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Вэнс считает успехом обсуждение всех вопросов конфликта на Украине с обеими сторонами

 Вэнс считает успехом обсуждение всех вопросов конфликта на Украине с обеими сторонами
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });