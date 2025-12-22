Главы МИД РФ и Венесуэлы выразили озабоченность усилением эскалационных действий США в Карибском море

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем состоялся в понедельник.

"Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству", - сообщил МИД РФ.

"С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте. Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - говорится в сообщении МИД РФ.

Со своей стороны, глава МИД Венесуэлы Хиль подтвердил, что российская сторона намерена выразить поддержку Венесуэле на заседании Совета Безопасности ООН, намеченном на вторник.

"Лавров решительно выразил солидарность России с народом Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро и подтвердил полную поддержку в связи с враждебными действиями против нашей страны", - передает слова Хиля агентство EFE.

Кроме того, Хиль сообщил, что в минувшую субботу обсудил угрозы со стороны США с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и также заручился поддержкой.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы.

10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что оно готово привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права, вплоть до обращения в Совбез ООН.