Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

Журналисты возле отеля "Интерконтиненталь" в Женеве Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры делегаций Москвы, Киева и Вашингтона по украинскому урегулированию начались в Женеве.

Переговоры пройдут в женевской гостинице Intercontinental.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее входят замглавы Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что состав российской делегации будет расширен по сравнению с консультациями рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби. Также будет расширен и круг вопросов, которые будут обсуждаться в Женеве. В частности, стороны будут вести переговоры по вопросу территорий.

По словам Пескова, Мединский остается главой российской переговорной делегации, а в Абу-Даби он отсутствовал, так как там, в первую очередь, затрагивались военные темы.

В предыдущий раз в российско-украинских переговорах Мединский участвовал лично в июле 2025 года в Стамбуле.

Ранее во вторник Песков также заявил, что переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать оттуда каких-то новостей.

"Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - сказал он на брифинге.

"Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Все будет в закрытом для прессы режиме", - подчеркнул представитель Кремля.



