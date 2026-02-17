Поиск

ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ЕС должен существенно усилить свою поддержку Украины, поэтому Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро на следующей неделе, заявил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.

"Я представил обновленную информацию о нашем кредите поддержки Украины в размере 90 млрд евро, а также о выплатах по кредитам ERA (Extraordinary Revenue Acceleration, инициативы стран G7 и ЕС - ИФ) и о предстоящем заседании Совета МВФ по утверждению новой программы для Украины", - сообщил еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

По его словам, "время имеет решающее значение". После положительного голосования в Европейском парламенте и при поддержке кипрского председательства в Совете ЕС, ЕК "стремится завершить законодательный процесс на следующей неделе".

"Параллельно мы взаимодействуем с украинскими властями для содействия скорейшему выделению средств после завершения законодательного процесса, готовим их финансовую стратегию и условия для этого финансирования", - пояснил Домбровскис.

Депутаты Европейского парламента (ЕП) 11 февраля на пленарной сессии в Страсбурге проголосовали за кредит для Украины на 2026-2027 годы в размере 90 млрд евро.

В материалах к заседанию ЕП напоминалось, что 23 октября 2025 года 26 государств-членов поручили ЕК представить как можно скорее предложение по финансовой поддержке Украины. Еврокомиссия предложила варианты такого финансирования. Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе займа на рынке капиталов под гарантию бюджета ЕС.

Теперь Совет ЕС должен принять окончательное официальное постановление по регламенту о предоставлении кредита.

Валдис Домбровскис ЕК ЕС Украина Европейский парламент
