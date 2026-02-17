Поиск

Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в отель InterContinental в Женеве, где пройдут трёхсторонние переговоры РФ-США-Украина по урегулированию конфликта.

Кадры приезда делегации опубликовало агентство Ruptly.

Украинская делегация также прибыла в этот женевский отель, сообщает телеканал "Новости.Live".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине пройдут в закрытом для СМИ режиме. Также представитель Кремля призвал не ждать уже во вторник каких-то новостей по итогам переговоров. По его словам, работу планируется продолжить и завтра, 18 февраля.

В российскую делегацию среди прочих входят начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Песков ранее отметил, что состав российской делегации будет расширен по сравнению с консультациями рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби. Также будет расширен и круг вопросов, которые будут обсуждаться в Женеве. В частности, стороны будут вести переговоры по вопросу территорий.

По словам Пескова, Мединский остается главой российской переговорной делегации, а в Абу-Даби он отсутствовал, так как там, в первую очередь, затрагивались военные темы.

В предыдущий раз в российско-украинских переговорах Мединский участвовал лично в июле 2025 года в Стамбуле.

