Источник назвал очень напряженными переговоры по Украине в Женеве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры по украинскому урегулированию во вторник в Женеве проходили как в двустороннем, так и в трехстороннем формате, сообщил "Интерфаксу" источник в российской переговорной группе.

"Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров", - сказал источник.

Он подчеркнул, что переговоры "были очень напряженными, в общей сложности длились шесть часов".

"Договорились завтра продолжить", - сказал источник, отметив, что на данный момент встречи завершились.

Мероприятие проходило в женевском отеле Intercontinental в закрытом для СМИ режиме.

Российские телеканалы показали кадры того, как делегация РФ покидает гостиницу, где проходила встреча. Затем место проведения переговоров покинула украинская делегация. Отвечать на вопросы журналистов ее представители не стали.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что глава российской делегации Владимир Мединский не планирует делать никаких заявлений для прессы по итогам первого дня переговоров.

