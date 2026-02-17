Поиск

Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Франция освободит задержанный танкер "Гринч", предположительно, причастный к перевозке нефти из РФ, после уплаты штрафа в несколько миллионов евро, заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Танкер "Гринч" покинет воды Франции после перевода нам нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящей стоянки в Фос-сюр-Мер", - написал Барро в соцсети X.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы при содействии союзников, включая Великобританию, провели операцию на западе Средиземного моря в отношении 249-метрового танкера, который следовал из России. По словам французского президента, военнослужащие действовали в соответствии с международными правовыми нормами.

В конце января прокуратура Марселя объявила, что танкер "Гринч" находится под административным арестом. "Этот нефтяной танкер подозревается в том, что действовал под чужим флагом и принадлежал России, чтобы позволить стране экспортировать нефть, несмотря на санкции против нее. По данным прокурора, индийский капитан судна, задержанный властями, был освобожден и ему разрешено вернуться на борт "Гринча", - сообщало издание Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Эммануэль Макрон Марсель Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

 Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

Умер американский политик и священник Джесси Джексон

 Умер американский политик и священник Джесси Джексон

Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

 Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

 Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

 В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 17 февраля

Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

 Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8434 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });