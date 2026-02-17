Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Франция освободит задержанный танкер "Гринч", предположительно, причастный к перевозке нефти из РФ, после уплаты штрафа в несколько миллионов евро, заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Танкер "Гринч" покинет воды Франции после перевода нам нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящей стоянки в Фос-сюр-Мер", - написал Барро в соцсети X.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы при содействии союзников, включая Великобританию, провели операцию на западе Средиземного моря в отношении 249-метрового танкера, который следовал из России. По словам французского президента, военнослужащие действовали в соответствии с международными правовыми нормами.

В конце января прокуратура Марселя объявила, что танкер "Гринч" находится под административным арестом. "Этот нефтяной танкер подозревается в том, что действовал под чужим флагом и принадлежал России, чтобы позволить стране экспортировать нефть, несмотря на санкции против нее. По данным прокурора, индийский капитан судна, задержанный властями, был освобожден и ему разрешено вернуться на борт "Гринча", - сообщало издание Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.