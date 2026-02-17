Поиск

Источник сообщил о завершении переговоров по Украине в Женеве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Первый переговорный день в Женеве, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине делегациями Москвы, Киева и Вашингтона, подошёл к концу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Переговоры в Женеве завершились, они продолжались около 4,5 часов", - сказал собеседник агентства. "В среду переговоры продолжатся", - добавил он.

Источник также сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский не планирует никаких заявлений для СМИ по итогам первого дня переговоров.

Мероприятие проходило в женевском отеле Intercontinental в закрытом для СМИ режиме.

Российские телеканалы показали кадры того, как делегация РФ покидает гостиницу, где проходила встреча. Затем место проведения переговоров покинула украинская делегация. Отвечать на вопросы журналистов ее представители не стали.

Ранее сообщалось, что в состав российской делегации входят замглавы Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что состав российской делегации будет расширен по сравнению с консультациями рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби. Также будет расширен и круг вопросов, которые будут обсуждаться в Женеве. В частности, стороны будут вести переговоры по вопросу территорий.

По словам Пескова, Мединский остается главой российской переговорной делегации, а в Абу-Даби он отсутствовал, так как там, в первую очередь, затрагивались военные темы.

В предыдущий раз в российско-украинских переговорах Мединский участвовал лично в июле 2025 года в Стамбуле.



