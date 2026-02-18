Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР в Ормузском проливе

Фото: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел разведку над Ормузским проливом, где проходят учения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет взлетел с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции он совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами. При этом полеты осуществлялись на довольно низкой высоте - примерно 6 тыс. метров.

В ходе иранских учений в Ормузском проливе отрабатываются сценарии вероятных военных действий. По данным агентства Fars, в частности, подлодки тренируются в уничтожении надводных целей, осуществляются запуски крылатых ракет с моря и суши, используются новые типы ракет, способные действовать в условиях радиоэлектронной борьбы.

Ранее во вторник американский дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton, запущенный с авиабазы Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, провел многочасовой полет над Оманским заливом к юго-востоку от побережья Ирана.