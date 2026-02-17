Умер американский политик и священник Джесси Джексон

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В США в возрасте 84 лет умер общественный и религиозный деятель, соратник Мартина Лютера Кинга Джесси Джексон, сообщила коалиция "Радуга" - "Продвижение" (Rainbow PUSH Coalition).

В последние месяцы он находился в больнице в связи с прогрессирующим супрануклеарным парезом взора. Он умер утром 17 февраля в окружении семьи и близких.

"Наш отец был религиозным лидером не только для нашей семьи, но и для угнетенных людей во всем мире. Его непоколебимая вера в справедливость, равенство и любовь вдохновила миллионы, и мы просим вас почтить его память, продолжая борьбу за ценности, которые он отстаивал", - заявила в соцсетях семья Джексона.

Джесси Джексон - баптистский священник, видный борец за права афроамериканцев, сотрудничал с Мартином Лютером Кингом. В 1984 и 1988 годах он принимал участие в президентских кампаниях, выдвигался от Демократической партии, но оба раза проиграл на праймериз.