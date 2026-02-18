Поиск

Делегации РФ, США и Украины продолжат переговоры в Женеве

Фото: Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости/pool

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры делегаций Москвы, Киева и Вашингтона по украинскому урегулированию продолжатся в Женеве в среду.

Контакты сторон начались во вторник. Они проходят в женевской гостинице Intercontinental в закрытом от СМИ режиме.

По итогам первого дня переговоров источник в российской переговорной группе рассказал, что встреча длилась шесть часов и была очень напряженной. Контакты носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее входят замглавы Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

Как ранее заявлял пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, повестка дня переговоров в Женеве шире, чем была на консультациях рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби. В частности, предполагается, что стороны обсуждают территориальные вопросы.

По словам Пескова, Мединский остается главой российской переговорной делегации, а в Абу-Даби он отсутствовал, так как там, в первую очередь, затрагивались военные темы, и российская делегация целиком состояла из представителей Минобороны.

Также представитель Кремля призвал не ждать каких-то новостей по итогам переговоров России, США и Украины в Женеве.

В предыдущий раз в российско-украинских переговорах Мединский участвовал лично в июле 2025 года в Стамбуле.

