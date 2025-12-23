Рынки акций Европы закрылись в минусе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы снизились по итогам первой сессии короткой предрождественской недели.

Торговая активность в ближайшие дни, как ожидается, будет невысокой в связи с празднованием 25 декабря Рождества по григорианскому календарю. Большинство крупных бирж Европы в четверг и пятницу будут закрыты.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,13% - до 586,75 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,32%, германский DAX - на 0,02%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB - оба на 0,37%, испанский IBEX 35 - на 0,07%.

Экономика Великобритании в третьем квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Национального статистического управления (ONS). Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, темпы подъема британского ВВП замедлились по сравнению с 0,3% во втором квартале.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Британии в третьем квартале сократился до минимальных за три года 12,1 млрд фунтов стерлингов ($16,2 млрд) с 21,1 млрд фунтов кварталом ранее. Рынок в среднем ожидал отрицательное сальдо на уровне 21,3 млрд фунтов.

Лидером падения среди компонентов индекса Stoxx Europe стала датская Orsted. Крупнейший в мире оператор ветропарков потерял 12,7% капитализации после сообщений о том, что власти США приостановили пять офшорных проектов в сфере ветроэнергетики из-за выявленных Пентагоном рисков для национальной безопасности.

Акции британской Harbour Energy подешевели на 1,2% на новостях, что она покупает американскую нефтегазовую LLOG Exploration за $3,2 млрд.

Стоимость бумаг британской Janus Henderson, работающей в сфере управления активами, повысилась на 1,3%. Ранее сообщалось, что инвесткомпании Trian Fund Management и General Catalyst планируют купить Janus Henderson, оценив ее в рамках сделки в $7,4 млрд.

Цена "префов" Porsche уменьшилась на 0,5%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" сообщил, что планирует закрыть собственную сеть зарядных станций для электрокаров в Китае. Сворачивание сети, насчитывающей более 200 фирменных станций быстрой зарядки, начнется в марте 2026 года.

Рыночная стоимость ряда других европейских автопроизводителей также снизилась, в том числе Stellantis (на 3,7%), BMW AG (на 0,8%), Mercedes-Benz Group (на 0,7%) и Renault (на 0,5%).

Акции BP plc на фоне подорожания нефти поднялись на 0,7%, TotalEnergies - на 0,2%, Shell - на 0,4%.

В число лидеров роста на торгах в Лондоне вошли горнодобывающие компании Fresnillo (+2,8%), Endeavour Mining (+1,9%) Rio Tinto (+1,6%) и Antofagasta (+0,9%). Самое активное падение среди компонентов британского FTSE 100 продемонстрировали ирландский поставщик услуг для бизнеса DCC Plc (-5,4%), производитель алкоголя Diageo Plc (-3,7%) и Coca-Cola Europacific (-2,3%), занимающаяся розливом напитков Coca-Cola в Европе.

В составе сводного Stoxx Europe сильнее всего повысились котировки итальянского поставщика решений для медицинской диагностики DiaSorin (+4,7%), занимающейся добычей меди польской KGHM Polska Miedz (+4,4%), а также итальянской нефтесервисной Saipem (+4,3%), заключившей с QatarEnergy LNG контракт на проведение офшорных работ на месторождении природного газа North Field у северо-восточного побережья Катара.