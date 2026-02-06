Китай ужесточает ограничения для рынка криптовалют и токенизированных активов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая ужесточили ограничения для рынка криптовалют и токенизированных активов, сообщает Bloomberg.

Китайские компании, а также контролируемые ими зарубежные структуры не могут выпускать цифровые токены за рубежом без получения разрешения от компетентных органов, говорится в совместном заявлении Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) и ряда других ведомств.

Регуляторы также запретили компаниям и частным лицам выпускать за пределами КНР привязанные к юаню стейблкойны без получения необходимого разрешения, сославшись на риски для монетарного суверенитета страны.

"Сомнительная активность, связанная с криптовалютами и токенизацией реальных активов, возникает время от времени под воздействием различных факторов, создавая новые вызовы для контроля и предотвращения рисков, - говорится в заявлении регуляторов. - Это требует усиления регулирования для защиты национальной безопасности и социальной стабильности".

Регуляторы по-прежнему считают, что криптовалюты и стейблкойны не имеют юридического статуса, эквивалентного статусу фиатных валют, и связанная с ними деятельность на территории материкового Китая является незаконной. Зарубежным компаниям запрещено предоставление услуг, связанных с криптовалютами, в КНР, подтвердили регуляторы.

Пекин также усиливает контроль за токенизацией реальных активов, считая, что подобная деятельность, включая сопутствующие посреднические и технологические услуги, может быть квалифицирована как незаконное привлечение денежных средств.

Ужесточение требований происходит в период роста волатильности криптовалютного рынка. Биткойн потерял почти половину своей стоимости после достижения пикового уровня в начале октября. В общей сложности капитализация рынка криптовалют за это время сократилась почти на $2 трлн.