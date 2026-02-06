Пекин призвал Вашингтон возобновить диалог с Москвой о стратегической стабильности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине считают необходимым, чтобы США вели контакты с Россией по теме стратегической стабильности, заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

Чтобы глобальная стратегическая стабильность была обеспечена на долгий срок, Китай призывает США возобновить диалог с Россией на эту тему и обсуждать дальнейшие действия после истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях , сказал Линь Цзянь и добавил, что этого также ожидает международное сообщество.

Он отметил, что в Пекине не осведомлены о точных деталях в отношении диалога США и России по стратегической стабильности.

Президент США Дональд Трамп 5 февраля заявил, что выступает за новое, улучшенное долгосрочное соглашение взамен продления ДСНВ. Позже на брифинге пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит спросили, существует ли временное соглашение между Россией и США о продлении выполнения условий ДСНВ, пока идут переговоры по этому вопросу. "Мне не известно об этом", - ответила она.

Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Россия договорились начать обсуждение того, как можно модернизировать ДСНВ.

22 сентября 2025 года президент Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и для обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору.