США и Иран договорились продолжить обсуждение спорных вопросов

Об этом сообщил глава МИД Ирана и назвал прошедший раунд переговоров продолжительным и интенсивным

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - США и Иран на переговорах в столице Омана договорились о продолжении переговорного процесса, сообщил возглавляющий иранскую делегацию глава иранского МИД Аббас Аракчи. Об этом пишет Tehran Times.

Место и время новой встречи пока не определены.

Пятничные переговоры министр охарактеризовал как "продолжительные и интенсивные".

"Сегодня мы провели несколько раундов консультаций. Мы озвучили нашу точку зрения, наши опасения. Обстановка во время дискуссии была хорошей. В целом, это хороший старт, однако дальнейшее развитие зависит от итогов консультаций в обеих столицах", - cказал он.

Mehr сообщило, что переговоры в Маскате завершились. Представители обеих сторон возвращаются в свои столицы.

Иранские СМИ не приводят подробностей о том, какие темы обсудили стороны. Изначально иранская делегация выражала готовность обсудить тему атомной программы. При этом американская сторона настаивала на более широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу, действия Тегерана в ближневосточном регионе.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил ВС США.