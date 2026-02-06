Париж высказался в поддержку контроля над стратегическими вооружениями

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Франции заявило, что поддерживает контроль над стратегическими вооружениями в связи с истечением 5 февраля российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Франция подтверждает свою поддержку контроля над стратегическими вооружениями среди ядерных держав, обладающих крупнейшими арсеналами, который является важнейшим инструментом стратегической стабильности", - говорится в коммюнике на сайте МИД.

"Франция по-прежнему полностью привержена, особенно в рамках "большой пятерки", углублению диалога по снижению рисков и доктринам в целях укрепления нашей коллективной безопасности", - заявило ведомство.

Министерство возлагает на Россию ответственность за "действия, подрывающие международную архитектуру контроля над ядерными вооружениями".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ, но предпочла бы диалог.