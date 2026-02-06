Поиск

США изучают варианты создания переходного правительства для Ирана

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США занимается вопросом формирования временного правительства в Иране на тот случай, если нынешние иранские власти более не смогут возглавлять страну, сообщает в пятницу The National со ссылкой на источники.

"Источник, близкий к американским инициативам отыскать альтернативу нынешнему режиму в Иране, сказал газете, что зять президента Джаред Кушнер вплотную вовлечен в процесс. Он помогает собрать группу ирано-американских бизнес-лидеров, чтобы они давали советы о формировании какой-либо переходной структуры, которая бы помогала управлять Ираном в случае коллапса режима", - отмечает издание.

По словам собеседника, американская администрация хочет собрать в Палм-Бич (штат Флорида) иранских оппозиционеров. Встреча может пройти уже в эти выходные, однако логистика мероприятия оказалась сложной. Также непонятно, пригласят ли оппозиционеров в расположенную в этом районе президентскую резиденцию Мар-а-Лаго или куда-то поблизости.

В Белом доме эту информацию комментировать не стали.

Ранее Трамп заверил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если он попытается воссоздать свою ядерную программу. Это заявление прозвучало на фоне подготовки сторон к переговорам в пятницу.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее подтвердил, что встреча пройдет в пятницу в Маскате.

Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.

США Иран Джаред Кушнер
