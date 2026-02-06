Поиск

В Исламабаде при взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Исламабаде во время пятничной молитвы в шиитской мечети произошел взрыв, погиб 31 человек еще не менее 161 были ранены, сообщает газета Dawn со ссылкой на пресс-секретаря администрации городского района.

В полиции Исламабада сказали, что пока не могут назвать причину взрыва, но есть признаки того, что это мог подорваться террорист-смертник.

Место взрыва оцеплено. В больницы вызывают дополнительных врачей, чтобы быстрее оказать помощь раненым. Горожан просят сдавать кровь.

Случившееся осудили президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф, они выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Взрыв произошел, когда в Пакистан прибыл с визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, отмечает Dawn.

