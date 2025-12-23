Поиск

KMG PetroChem привлечет консорциум во главе с CPP к строительству трубопроводов в Казахстане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ТОО KMG PetroChem (дочерняя компания АО "КазМунайГаз" (КМГ0), заключило EPC-контракт с консорциумом во главе с China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd. на строительство магистральных трубопроводов в Атырауской области, сообщила пресс-служба КМГ.

Проект будет реализован при участии CITIC Construction Co., Ltd. и ТОО "ЧППИ Казахстан".

Контракт предусматривает разработку проектной документации, закупку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также ввод объекта в эксплуатацию. Реализация проекта сформирует единую технологическую цепочку и обеспечит безопасную и бесперебойную транспортировку этановой и пропановой фракций в сжиженном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы.

Строительно-монтажные работы планируется начать в IV квартале 2026 года с вводом в эксплуатацию к концу 2028 года.

Сырье будет поступать от ТОО "Тенгизшевройл" и строящегося газосепарационного комплекса на месторождении Тенгиз. Далее продукция будет доставляться до газохимических предприятий по выпуску полиэтилена и полипропилена.

В КМГ подчеркивают, что магистральные трубопроводы представляют собой уникальный для Казахстана проект: впервые этанопровод и пропанопровод будут проложены в едином техническом коридоре, протяженность каждого составит 210 км.

В рамках EPC-контракта подрядчик обязан обеспечивать приоритетное привлечение отечественных производителей и увеличить долю закупок с казахстанским содержанием при выборе товаров, услуг и субподрядчиков.

ТОО KMG PetroChem - 100% дочернее предприятие КМГ, реализующее и координирующее нефтегазохимические проекты группы.

China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd. (CPP) - крупная международная инжиниринговая корпорация, специализирующаяся на строительстве инфраструктуры для транспортировки и хранения нефти и газа. Дочернее предприятие China National Petroleum Corporation (CNPC) с опытом работы более чем в 50 странах.

CITIC Construction Co., Ltd. - международная инжиниринговая и строительная компания, дочерняя структура CITIC Group.

ТОО "ЧППИ Казахстан" обладает компетенциями в области инженерно-технического проектирования и специализированных строительных работ на территории Казахстана.

