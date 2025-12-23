Поиск

Премьер Грузии заявил о прагматичной политике страны в отношении России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Тбилиси стремится к интеграции в Евросоюз и НАТО, сохраняя прагматичные отношения с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Пустыми спекуляциями являются утверждения оппозиции, что якобы действующие власти хотят отказаться от курса на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Такого плана нет. Даже если все отставить в сторону, в парламенте нет конституционного большинства для принятия подобных решений", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2".

"Мы не раз заявляли, что как только в Брюсселе положат на стол документ о приеме Грузии в Евросоюз, мы тотчас же подпишем этот документ, но мы не видим ответную реакцию. Что касается политики открытых дверей НАТО, то оказалось, что на деле все не так", - добавил премьер.

Говоря о политике Грузии в отношении России, он заявил, что в этом вопросе есть красные линии, "связанные с оккупацией".

"Пока 20% наших исторических регионов находятся под оккупацией, невозможно изменить статус-кво, в том числе и восстановление дипломатических отношений. Вместе с тем у нас есть торгово-экономические отношения с Россией, и мы продолжаем прагматичную политику. Наша цель - урегулировать конфликты мирным путем", - сказал Кобахидзе.

