ByteDance планирует увеличить инвестиции в ИИ до $23 млрд в 2026 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Китайская компания ByteDance, владелец популярного видеосервиса TikTok, намерена инвестировать 160 млрд юаней ($23 млрд) в следующем году в технологии искусственного интеллекта, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В текущем году объем инвестиций в эту сферу составил 150 млрд юаней.

По словам источников, ByteDance в том числе планирует потратить 85 млрд юаней на закупки ИИ-чипов в следующем году.

Источники отмечают неопределенность в отношении поставок популярных чипов H200 от американской Nvidia в Китай. Ранее Вашингтон одобрил продажу таких процессоров китайским клиентам, однако Пекин пока не выдал своего разрешения.

ByteDance намерена закупить 20 тыс. этих чипов в рамках тестового заказа. Их стоимость составляет порядка $20 тыс. Как говорят источники, компания может увеличить капзатраты в следующем году, если все ограничения на продажу H200 в Китай будут сняты.

ByteDance разработала собственный чатбот Doubao, ставший самым популярным в Китае, по данным аналитической компании QuestMobile. Также она продвигает свое облачное решение для бизнеса Volcano Engine.

