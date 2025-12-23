Южнокорейская ракета упала через 30 секунд после старта из Бразилии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейская ракета HANBIT-Nano, стартовавшая во вторник по московскому времени из Бразилии, через 30 секунд после запуска загорелась и упала на Землю, сообщило издание The Chosun Daily.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Центра запусков Алкантара – бразильского космодрома в штате Мараньян в понедельник в 22:13 по местному времени (во вторник в 04:13).

Во время взлета ракеты прямая трансляция запечатлела всполохи пламени, после чего она упала и взорвалась.

Это был первый тестовый запуск ракеты-носителя южнокорейской стартап-компании Innospace. Она должна была вывести на орбиту пять аппаратов Бразильского космического агентства (AEB), Федерального университета Мараньяна и индийской компании Indian Grahaa Space.

Двухступенчатая ракета легкого класса HANBIT-Nano длиной 21,8 м и диаметром 1,4 м способна выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой 90 кг.