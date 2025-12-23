Поиск

В Пекине недовольны высказываниями США о ядерном арсенале КНР

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американская сторона, распространяя утверждения о недавнем развертывании Китаем более 100 межконтинентальных баллистических ракет, подрывает глобальную стабильность и ищет оправдание для модернизации своих ядерных сил, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет The Global Times.

Линь Цзянь назвал подобный подход США их продолжающейся тактикой, нацеленной на то, чтобы найти оправдания для ускорения модернизации своих собственных ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности.

Представитель МИД также указал на то, что США, располагая значительным ядерным арсеналом, должны демонстрировать особую ответственность в ядерном разоружении и "создавать условия для других стран с ядерным оружием для того, чтобы они присоединялись к процессу разоружения".

Так в Пекине прокомментировали опубликованный в СМИ черновой доклад Пентагона, в котором сказано, что Китай, вероятно, развернул свыше 100 твердотопливных МБР DF-31 близ границы с Монголией.

