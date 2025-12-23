В Таиланде сообщили о камбоджийском ударе с применением реактивных систем залпового огня

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Камбоджийские войска за сутки выпустили около 200 реактивных снарядов по позициям таиландских сил и гражданских объектов, сообщила во вторник армия Таиланда.

Ударам реактивных систем залпового огня БМ-21 подвергся 51 объект на территории Таиланда. Повреждения получили семь жилых домов, ранены семь гражданских лиц.

Ожесточенные столкновения между сторонами продолжаются, и Камбоджа ведет огонь из тяжелого вооружения по позициям Таиланда, причем восточная пограничная провинция Са Каео является одной из главных целей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири.

Заместитель пресс-секретаря армии полковник Рича Суксуванон заявил, что обстановка в целом, особенно в зоне ответственности Первой армейской группы остается напряженной, и войска продолжают активные боевые действия на местах. Он сообщил, что главная цель - вернуть под контроль Таиланда территории в трех районах: Бан Кхлонг Пхаенг, Бан Нонг Я Каев и Бан Нонг Чан. По словам полковника, бои продолжаются непрерывно.

Таиланд и Камбоджа ведут территориальный спор в связи с тем, как в колониальную эпоху была проведена граница между ними. Разногласия вылились в пять дней боев в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 800 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома; сообщается о гибели не менее 38 человек.

Президент США Дональд Трамп обещал, что приложит все усилия для урегулирования нового вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.