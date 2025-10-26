Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение в присутствии Трампа

США также оформили торговую сделку с Пномпенем и соглашение о полезных ископаемых с Бангкоком

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита государств Юго-Восточной Азии в Малайзии в воскресенье.

Документ подписали премьер-министр Камбоджи Хун Мане и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, а также Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

По словам президента США, Таиланд и Камбоджа прекратят все военные действия и установят добрососедские отношения.

Кроме того, Таиланд освободит 18 камбоджийских военнопленных.

В свою очередь премьер Таиланда заявил, что после подписания обе стороны приступят к выполнению всех согласованных пунктов, включая "оперативный вывод тяжелого вооружения из приграничных районов".

Трамп также объявил, что США заключили "крупную торговую сделку с Камбоджей и очень важное соглашение о добыче полезных ископаемых с Таиландом".

Утром 24 июля этого года на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.