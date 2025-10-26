Поиск

Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение в присутствии Трампа

США также оформили торговую сделку с Пномпенем и соглашение о полезных ископаемых с Бангкоком

Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение в присутствии Трампа
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита государств Юго-Восточной Азии в Малайзии в воскресенье.

Документ подписали премьер-министр Камбоджи Хун Мане и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, а также Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

По словам президента США, Таиланд и Камбоджа прекратят все военные действия и установят добрососедские отношения.

Кроме того, Таиланд освободит 18 камбоджийских военнопленных.

В свою очередь премьер Таиланда заявил, что после подписания обе стороны приступят к выполнению всех согласованных пунктов, включая "оперативный вывод тяжелого вооружения из приграничных районов".

Трамп также объявил, что США заключили "крупную торговую сделку с Камбоджей и очень важное соглашение о добыче полезных ископаемых с Таиландом".

Утром 24 июля этого года на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.

США Дональд Трамп Камбоджа Таиланд мирное соглашение торговая сделка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР

Военная операция на Украине

Военные сообщили об окружении Купянска

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп потребовал от ХАМАС передать тела заложников в течение 48 часов

Трамп потребовал от ХАМАС передать тела заложников в течение 48 часов

Трамп подпишет в Малайзии мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом

Трамп заявил о повышении пошлин для Канады на 10%

Трамп встретится с Путиным, когда появится возможность заключить сделку по Украине

В МИД РФ сообщили об освобождении шеф-редактора "Sputnik-Азербайджан"

Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2472 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });