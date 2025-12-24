Президенты Узбекистана и США обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп по телефону обсудили перспективы узбекско-американского сотрудничества, а также ход реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, сообщают узбекские СМИ.

Стороны подробно рассмотрели выполнение ранее достигнутых соглашений и дальнейшие направления развития стратегического партнерства между двумя странами.

Мирзиёев дал высокую оценку достижениям Трампа во внутренней и внешней политике в текущем году, подчеркнув его усилия по урегулированию острых международных кризисов и конфликтов.

Собеседники с удовлетворением отметили возросшую интенсивность двусторонних политических контактов и обменов, прежде всего на уровне лидеров, что, по оценке сторон, открыло новый этап в развитии стратегического партнерства и наполнило его практическим содержанием.

СМИ напомнили о реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов в сферах гражданской авиации, автомобилестроения, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и химической промышленности, а также информационно-коммуникационных технологий.

Для продвижения действующих и подготовки новых проектов создан Американо-Узбекский деловой и инвестиционный совет, ведётся работа по учреждению совместного инвестиционного фонда.

Также запущен новый механизм межрегионального взаимодействия. Делегации трех областей Узбекистана уже посетили США с целью налаживания сотрудничества с американскими штатами.

Отдельное внимание в ходе разговора было уделено вопросам международной и региональной повестки, в том числе значимости многостороннего взаимодействия в формате "С5+1" (пять центральноазиатских стран: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США).

В завершение беседы президенты подтвердили намерение продолжать активные контакты на высшем уровне и договорились о дальнейшем продвижении совместных инициатив и программ практического сотрудничества. Глава Узбекистана пригласил президента США посетить страну с визитом в удобные сроки.

За несколько часов до этого Трамп сообщил, что провел по отдельности телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Мирзиёев и Трамп дважды встречались в этом году - в сентябре на "полях" Генеральной Ассамблеи ООН и в ноябре в рамках саммита лидеров стран Центральной Азии и США.