Начальник Генштаба ВС Ливии погиб при крушении самолета ливийской делегации в Турции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Самолет ливийской военной делегации, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али аль-Хаддад, вечером во вторник разбился в Турции, о выживших не сообщается, передает агентство "Анадолу".

По данным агентства, самолет с пятью пассажирами на борту вылетел в 20:10 (время совпадает с московским - ИФ) из аэропорта Эсенбога в Анкаре и направлялся в столицу Ливии Триполи, в 20:52 связь с ним прервалась.

Уточняется, что крушение произошло в горной местности в селе Кесиккавак района Хаймана.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба опубликовал в соцсетях сообщение с соболезнованиями в связи с гибелью в авиакатастрофе в Турции аль-Хаддада и сопровождавшей его делегации.

"С глубокой скорбью и печалью сообщаем о гибели начальника Генерального штаба ливийской армии Мухаммеда аль-Хаддада, командующего Сухопутными войсками Фейтури эль-Грибиля, командующего Военно-промышленным комплексом генерал-майора Махмуда аль-Катави, советника начальника Генерального штаба Мухаммеда Асави Диаба и фотографа пресс-службы Генерального штаба Мухаммеда Махджуба, которые погибли в трагической авиакатастрофе по возвращении из официального визита в Анкару", - написал Дбейбе.

По данным СМИ, в Анкаре аль-Хаддад встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и другими официальными лицами, участвовал в переговорах высокого уровня по вопросам обороны, укреплению военного сотрудничества между двумя странами и решению региональных проблем.

В Ливии объявлен трехдневный траур.

Расследованием катастрофы занимается Генеральная прокуратура Анкары. На месте происшествия ведутся поисковые работы.