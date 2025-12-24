NASA не нашло на орбите Марса вышедшую из строя космическую станцию Maven

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Попытки NASA восстановить связь с космической станцией Maven на орбите Марса и вообще обнаружить ее пока не принесли результата, сообщило агентство.

"NASA продолжает предпринимать усилия по восстановлению связи со своим космическим аппаратом Maven, с которым связь была потеряна 6 декабря. Во взаимодействии с сетью дальней космической связи (DSN) команда Maven отправила команды для восстановления работы космического аппарата и отслеживает сеть в ожидании от него сигнала", - говорится в сообщении.

Команда Maven также продолжает анализировать фрагменты данных слежения от 6 декабря. Эта информация используется для создания хронологии возможных событий и выявления вероятной первопричины проблемы. "В рамках этих усилий 16 и 20 декабря команда марсохода Curiosity использовала прибор Mastcam для попытки сфотографировать опорную орбиту Maven, но он обнаружен не был", - отметили в NASA.

Перед тем, как Maven скрылся за Марсом, связь работала исправно, но, когда он вышел из-за Красной планеты, она внезапно прекратилась. Анализ короткого сигнала от 6 декабря предполагает, что космический аппарат вращался необычным образом, когда вышел из-за планеты.

В ближайшее время на продолжение мониторинга повлияет предстоящее солнечное противостояние, предупредило агентство. Солнечное противостояние Марса - период, когда Марс и Земля находятся по разные стороны от Солнца, - начинается в понедельник, 29 декабря, и NASA не будет иметь связи ни с одной из марсианских миссий до пятницы, 16 января. После окончания периода солнечного противостояния NASA планирует возобновить усилия по восстановлению связи с Maven.

Запущенный в 2013 году космический аппарат Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution - Эволюция атмосферы и летучих веществ Марса) изучал верхние слои атмосферы Марса и её взаимодействие с солнечным ветром.

У NASA имеются ещё два космических аппарата на орбите Марса, которые продолжают функционировать - Mars Reconnaissance Orbiter, запущенный в 2005 году, и Mars Odyssey, запущенный в 2001 году.

Вместе с Maven они служат ретрансляторами связи для двух марсоходов NASA - Curiosity и Perseverance.