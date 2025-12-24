Поиск

Израильские военные сообщили об авиаударах по югу Ливана

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в среду о нанесении очередных авиаударов по предполагаемым пусковым площадкам группировки "Хезболла" на юге Ливана.

"Израиль нанес удары по ряду пусковых площадок "Хезболлы" в нескольких районах на юге Ливана", - говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Кроме того, уничтожены здания и другие объекты инфраструктуры, которые использовались группировкой, утверждает Армия обороны Израиля.

В ноябре 2024 года Израиль и "Хезболла" заключили перемирие, которое предусматривает, что группировка не будет предпринимать попыток восстановления инфраструктуры, которую можно было бы использовать для нападений на Израиль. ЦАХАЛ же оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
