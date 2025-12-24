КСИР перехватил танкер в Ормузском проливе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) Ирана совершили перехват танкера в Ормузском проливе, сообщает в среду агентство "Мехр".

"КСИР объявил, что его военно-морские силы провели точечную операцию и успешно перехватили судно с грузом из 4 млн литров контрабандного топлива", - информирует агентство.

По словам командующего представителя КСИР Аббаса Голамшахи, "танкер получил более 4 млн литров контрабандного топлива с мелких судов и планировал перегрузить его на более крупные корабли за пределами Персидского залива".

Агентство уточняет, что на борту судна находились 16 моряков, не имеющих гражданства Ирана. Они пытались покинуть территориальные воды Ирана в момент задержания.

"Мехр" не поясняет, под каким флагом шло судно.