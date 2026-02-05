Силы КСИР перехватили в Персидском заливе два танкера с грузом топлива

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) осуществили перехват в Персидском заливе двух танкеров, которые, по данным иранских властей, незаконно перевозили топливо, сообщает в четверг "Мехр".

"По данным КСИР, два перехваченных судна участвовали в контрабанде топлива через воды вокруг острова Фарси", - информирует агентство.

По информации "Мехра", на танкерах перевозили свыше 1 млн литров топлива. Служащие КСИР задержали 15 членов экипажа - иностранцев, и передали их судебным властям. Национальность задержанных не указана.

Агентство добавляет, что контрабанда на этих танкерах осуществлялась последние несколько месяцев в рамках преступной сети.