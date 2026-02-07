Уиткофф посетил авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что в субботу посетил находящийся в Аравийском море авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln.

"Сегодня адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM), Джаред Кушнер и я встретились с отважными моряками и морскими пехотинцами на борту авианосца USS Abraham Lincoln, его ударной группой и 9-м авиационным крылом, которые обеспечивают нашу безопасность и поддерживают послание президента Трампа о мире через силу", - написал он в соцсети Х.

"Мы поблагодарили моряков и морских пехотинцев, наблюдали за реальными полетами и поговорили с пилотом, сбившим иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу без явных намерений", - отметил Уиткофф, добавив, что гордится тем, как военнослужащие США сдерживают противников и показывают миру, как выглядит американская готовность и решимость.

По сообщению CENTCOM, авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln продолжает плавание в районе Аравийского моря, проводятся полеты палубной авиации.

Во вторник палубный истребитель F-35C Lightning II сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

По данным CENTCOM, в настоящее время авианосец находится в 500 милях (800 км) от побережья Ирана.

В пятницу американская делегация участвовала в переговорах с Ираном по иранской ядерной программе, которые проходили в столице Омана Маскате.