Издатель The Washington Post ушел в отставку после увольнения трети сотрудников

Акция протеста против увольнения сотрудников The Washington Post перед офисом издания Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Издатель The Washington Post Уилл Льюис в субботу вечером объявил об отставке после волны сокращений в газете, сообщает The Guardian.

В письме в адрес сотрудников, которое оказалось в распоряжении The Guardian, он отметил, что после двух лет трансформации The Washington Post наступило подходящее время уйти.

Его обязанности будет исполнять Джефф Д'Онофрио, который в июне занял пост финансового директора. Ранее он работал, в частности, в Google и Yahoo.

Ранее 4 февраля стало известно об увольнении примерно трети сотрудников издания. Сокращения коснулись всех отделов. О решении объявил главный редактор Мэтт Мюррей, отметив, что это необходимо для "стратегической перезагрузки". Сам Льюис не присутствовал на встрече, и это стало дополнительной причиной для критики в его адрес.

Профсоюз The Washington Post заявил, что отставка Льюиса давно назрела. Организация призывает Джеффа Безоса, купившего газету в 2013 году, отменить решение об увольнении сотрудников или продать издание.