Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Брэд Арнольд Фото: Slaven Vlasic/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американский певец, вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в субботу в возрасте 47 лет, сообщили его коллеги.

Певец скончался во сне в окружении родных после долгой борьбы с раком.

В мае 2025 года Арнольд сообщил, что у него был диагностирован рак почки четвертой стадии с метастазами в легких.

Группа 3 Doors Down образовалась в 1995 году. Ее дебютный альбом The Better Life, вышедший в 2000 году, был продан тиражом более шести миллионов копий.