Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 февраля

Ракетные атаки на Брянскую область и Белгород, приостановка работы аэропортов Волгограда, Геленджика, Краснодара и Калуги, восстановлено теплоснабжение Смоленска

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Накануне вечером Брянскую область атаковали ракетами "Нептун" и HIMARS. Пострадали два человека, нарушено энергоснабжение в ряде муниципалитетов, повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.

- Белгород повергся ракетным ударам со стороны Украины вечером в субботу. В результате повреждены инфраструктурные объекты. В ночь на воскресенье также была отражена ракетная атака над Белгородом и Белгородским округом.

- Минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара и Калуги.

- Теплоснабжение восстановили для всех потребителей Смоленска. "Теплоноситель подан во все 313 многоквартирных дома и 31 социальный объект", - сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Авария произошла в Смоленске в ночь на 6 февраля, без тепла остались порядка 40 тыс. человек.

- Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано на севере Сахалина. В населенных пунктах Охинского района сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов, в городе Оха (райцентр) - до трех-четырех баллов.