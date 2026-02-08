Поиск

Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона на переговорах с США не намерена соглашаться на полный отказ от обогащения урана, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы всегда обогащали уран исключительно в мирных целях, и этот принцип не изменится. Мы готовы обсуждать меры по повышению доверия. Но мы не примем требование о полном отказе от обогащения урана", - цитирует министра агентство Mehr.

Аракчи вновь отметил, что Тегеран проанализирует недавний раунд переговоров с США по атому и решит, есть ли смысл в дальнейших контактах.

"Это раунд во многом был нужен, чтобы увидеть, можно ли доверять другой стороне. Наши визави тоже сообщили, что оценивали, насколько серьезно мы готовы к переговорам", - сказал он. Аракчи вновь заверил, что переговоры, состоявшиеся в Маскате, касались только ядерной тематики.

По его мнению, соглашение с США будет возможно, "если никто не будет выдвигать чрезмерных требований. Нужно, уважая друг друга, искать взаимовыгодные точки соприкосновения", - считает глава МИД Ирана.

Накануне Аракчи заявил, что вопрос о "нулевом обогащении урана" снят с повестки дня иранско-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.

Иранско-американские переговоры состоялись в Маскате 6 февраля, они прошли при посредничестве Омана.

Иран Аббас Аракчи США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

 Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

Издатель The Washington Post ушел в отставку после увольнения трети сотрудников

 Издатель The Washington Post ушел в отставку после увольнения трети сотрудников

Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

 Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 февраля

Президент Португалии призвал соотечественников проголосовать на выборах, несмотря на шторм

 Президент Португалии призвал соотечественников проголосовать на выборах, несмотря на шторм

Уиткофф посетил авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море

 Уиткофф посетил авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море

SpaceX отложила миссию на Марс в пользу лунного проекта

 SpaceX отложила миссию на Марс в пользу лунного проекта

Аракчи не исключил удара по военным объектам США в случае агрессии

Аракчи отметил, что уровень обогащения урана будет зависеть от потребностей Ирана

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в шиитской мечети в Пакистане

 ИГ взяло на себя ответственность за теракт в шиитской мечети в Пакистане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8349 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });