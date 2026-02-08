Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона на переговорах с США не намерена соглашаться на полный отказ от обогащения урана, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы всегда обогащали уран исключительно в мирных целях, и этот принцип не изменится. Мы готовы обсуждать меры по повышению доверия. Но мы не примем требование о полном отказе от обогащения урана", - цитирует министра агентство Mehr.

Аракчи вновь отметил, что Тегеран проанализирует недавний раунд переговоров с США по атому и решит, есть ли смысл в дальнейших контактах.

"Это раунд во многом был нужен, чтобы увидеть, можно ли доверять другой стороне. Наши визави тоже сообщили, что оценивали, насколько серьезно мы готовы к переговорам", - сказал он. Аракчи вновь заверил, что переговоры, состоявшиеся в Маскате, касались только ядерной тематики.

По его мнению, соглашение с США будет возможно, "если никто не будет выдвигать чрезмерных требований. Нужно, уважая друг друга, искать взаимовыгодные точки соприкосновения", - считает глава МИД Ирана.

Накануне Аракчи заявил, что вопрос о "нулевом обогащении урана" снят с повестки дня иранско-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.

Иранско-американские переговоры состоялись в Маскате 6 февраля, они прошли при посредничестве Омана.