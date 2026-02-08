Президент Португалии призвал соотечественников проголосовать на выборах, несмотря на шторм

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза призвал сограждан проголосовать в воскресенье на втором туре президентских выборов, несмотря на обрушившийся на страну сильный шторм.

"Мы голосовали во время режима ЧС, действовавшего во время пандемии. Проголосуем и в воскресенье", - приводит слова главы государства агентство ЭФЭ.

По его мнению, проголосовать, несмотря на шторм, - "это означает победить стихийное бедствие и обеспечить себе будущее".

С 28 января Португалия страдает от серии мощных штормов, которые привели к гибели минимум семи человек. В ряде районов страны действует режим ЧС.

В воскресенье во втором туре голосования гражданам Португалии предстоит сделать выбор между кандидатом от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру и кандидатом от ультраправой партии Chega! (Хватит!) Андре Вентурой.