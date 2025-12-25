Поиск

Пхеньнян готов ответить на попытки США создать ядерный блок с Южной Кореей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - КНДР готова ответить на попытки Соединенных Штатов сформировать ядерный блок с Южной Кореей, заявило северокорейское министерство обороны.

"В последнее время более откровенными становятся попытки США закрепить на постоянной основе фактор ядерной нестабильности, серьезно угрожающий безопасности нашего государства", - говорится в заявлении, распространенном агентством ЦТАК.

Минобороны КНДР сообщает об очередном заходе 23 декабря атомной подлодки США в южнокорейский порт Пусан, ноябрьском визите в Южную Корею американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем George Washington, заседании в декабре американо-южнокорейской консультативной группы по ядерной безопасности, на котором Вашингтон подтвердил готовность предоставить Сеулу силы расширенного сдерживания с мобилизацией всех оборонных средств, включая ядерное оружие.

В заявлении говорится, что эти действия "служат сигналом, что попытки США взять стратегический перевес в регионе путем более последовательного превращения военного альянса с РК в конфронтационный блок с ядерным оружием США приближаются к критическому пределу".

Ведомство отметило, что "ядерная угроза со стороны США позволяет ускорить формирование способности к нанесению стратегического ответного удара (...) в зоне, находящейся под нашим морским суверенитетом".

"Мы будем прорабатывать контрмеры в ответ на демонстрацию со стороны ядерных вооруженных сил США, а способ и момент принятия мер будут выбраны на принципах симметричности и асимметричности", - подчеркнули в Минобороны КНДР.

