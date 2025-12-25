Поиск

Абхазия согласовала с Россией объемы беспошлинного ввоза автомобильного топлива

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Абхазия согласовали объемы беспошлинного вывоза нефтепродуктов из РФ для внутреннего потребления в Абхазии в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Согласно подписанному протоколу, в Абхазию беспошлинно в 2026 году ввезут 70 тыс. тонн автомобильного топлива с октановым числом менее 95, 23 тыс. тонн бензина с октановым числом 95 и более, 23 тыс. тонн с октановым числом менее 98, дизельное топливо в количестве 30 тыс. тонн, битума нефтяного - 7 тыс. тонн, и 2 тыс. тонн пропана.

Документ был подписан Минэнерго и Минэкономразвития РФ, министерствами и энергетики и экономики Абхазии, говорится в сообщении.

"Данные меры направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения Абхазии необходимыми нефтепродуктами, что будет способствовать развитию экономики страны и улучшению качества жизни населения", - заявили в Минэнерго республики.

Россия и Абхазия ежегодно согласовывают объемы нефтепродуктов, ввозимые в республику без уплаты таможенных пошлин.

Абхазия Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Камбоджа и Таиланд начали переговоры

 Камбоджа и Таиланд начали переговоры

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

В Вифлееме благодаря перемирию впервые за несколько лет отпразднуют Рождество

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Что случилось этой ночью: среда, 24 декабря

Вашингтон пытается понять, на что готова пойти Москва для урегулирования украинского кризиса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7958 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });