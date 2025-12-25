Абхазия согласовала с Россией объемы беспошлинного ввоза автомобильного топлива

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Абхазия согласовали объемы беспошлинного вывоза нефтепродуктов из РФ для внутреннего потребления в Абхазии в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Согласно подписанному протоколу, в Абхазию беспошлинно в 2026 году ввезут 70 тыс. тонн автомобильного топлива с октановым числом менее 95, 23 тыс. тонн бензина с октановым числом 95 и более, 23 тыс. тонн с октановым числом менее 98, дизельное топливо в количестве 30 тыс. тонн, битума нефтяного - 7 тыс. тонн, и 2 тыс. тонн пропана.

Документ был подписан Минэнерго и Минэкономразвития РФ, министерствами и энергетики и экономики Абхазии, говорится в сообщении.

"Данные меры направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения Абхазии необходимыми нефтепродуктами, что будет способствовать развитию экономики страны и улучшению качества жизни населения", - заявили в Минэнерго республики.

Россия и Абхазия ежегодно согласовывают объемы нефтепродуктов, ввозимые в республику без уплаты таможенных пошлин.