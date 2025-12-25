Италия обязала Meta разрешить использование в WhatsApp конкурирующих чат-ботов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии (AGCM) обязал Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) разрешить использование конкурирующих чат-ботов с искусственным интеллектом в мессенджере WhatsApp.

Такое решение вытекает из продолжающегося расследования интеграции собственного ИИ-функционала Meta в WhatsApp, говорится в сообщении AGCM.

Регулятор полагает, что действия компании по исключению сторонних чат-ботов могут нанести вред конкуренции, сообщает The Wall Street Journal.

Meta заявила, что обжалует решение, которое она назвала принципиально ошибочным. Компания считает, что появление чат-ботов с искусственным интеллектом в ее программном интерфейсе для бизнес-приложений создает такую нагрузку на ее системы, на которую они не были рассчитаны.

"Итальянское ведомство исходит из того, что WhatsApp каким-то образом является де-факто магазином приложений, - заявил представитель Meta. - Путь к рынку для ИИ-компаний лежит через сами магазины приложений, их интернет-сайты и отраслевые партнерства, а не через платформу WhatsApp Business".

AGCM в июле начал расследование, чтобы оценить, являются ли внедренные Meta в WhatsApp функции ИИ злоупотреблением доминирующим положением. В ноябре регулятор расширил сферу расследования, включив в него изменение условий ведения бизнеса WhatsApp, исключающее сторонние чат-боты с ИИ из сервиса обмена сообщениями.