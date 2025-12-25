Поиск

В Турции задержали свыше 100 исламистов по подозрению в подготовке терактов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Стражи порядка Турции задержали 115 человек, подозреваемых в подготовке серии терактов в стране, сообщает в четверг издание Daily Sabah.

Полиция провела рейды по 124 адресам в Стамбуле. По информации прокуратуры, все задержанные имеют связи с членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в других странах.

Отмечается, что в ходе обысков сотрудники полиции изъяли оружие, а также пропагандистские материалы, связанные с ИГ.

В прокуратуре предполагают, что взятые под стражу люди готовили атаки против лиц, не исповедующих ислам, во время новогодних праздников.

Стражи порядка приведены в повышенную готовность в Турции в связи с риском терактов во время католического Рождества и Нового года.

1 января 2017 года террорист ИГ ворвался в ночной клуб в Стамбуле и открыл огонь, тогда погибли почти 40 человек.

Стамбул Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число ламп праздничной иллюминации в Германии снизится второй год подряд

Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Камбоджа и Таиланд начали переговоры

 Камбоджа и Таиланд начали переговоры

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

В Вифлееме благодаря перемирию впервые за несколько лет отпразднуют Рождество
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });