В Турции задержали свыше 100 исламистов по подозрению в подготовке терактов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Стражи порядка Турции задержали 115 человек, подозреваемых в подготовке серии терактов в стране, сообщает в четверг издание Daily Sabah.

Полиция провела рейды по 124 адресам в Стамбуле. По информации прокуратуры, все задержанные имеют связи с членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в других странах.

Отмечается, что в ходе обысков сотрудники полиции изъяли оружие, а также пропагандистские материалы, связанные с ИГ.

В прокуратуре предполагают, что взятые под стражу люди готовили атаки против лиц, не исповедующих ислам, во время новогодних праздников.

Стражи порядка приведены в повышенную готовность в Турции в связи с риском терактов во время католического Рождества и Нового года.

1 января 2017 года террорист ИГ ворвался в ночной клуб в Стамбуле и открыл огонь, тогда погибли почти 40 человек.