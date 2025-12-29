В Турции в столкновении с боевиками погибли трое полицейских

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На северо-западе Турции в провинции Ялова произошла перестрелка полиции с боевиками ИГ ("Исламское государство", признано в России террористическим и запрещено), погибли трое полицейских и шесть боевиков, ранения получили еще восемь сотрудников полиции и охранник, сообщает AP со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая.

Стрельба началась, когда полиция штурмовала дом, в котором находились предполагаемые террористы. На помощь полиции был вызван спецназ из провинции Бурса. В здании находились пять женщин и шестеро детей, из них никто не пострадал, всех удалось эвакуировать. Спецоперация началась около 2 часов ночи и завершилась в 9:40 утра по местному времени. По данным МВД, все вступившие в перестрелку боевики были гражданами Турции.

Министр внутренних дел Али Ерликая отметил, что это была один из более чем ста контр-террористических рейдов, которые проводились одновременно против предполагаемых сил ИГ в 15 провинциях Турции.

На прошлой неделе полиция задержала 115 членов группировки, которых подозревали в подготовке терактов во время Рождества и Нового года.

За последние годы ИГ совершила в Турции несколько терактов, включая стрельбу в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь 1 января 2017 года, в результате которой погибли 39 человек, и атаки в аэропорту имени Ататюрка в 2016 году, унесшими жизни 45 человек.