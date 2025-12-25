Jiangxi Copper купит золотомедную SolGold с активами в Эквадоре

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co. договорился о покупке золотомеднодобывающей компании SolGold Plc с активами в Эквадоре с оплатой денежными средствами.

Jiangxi Copper заплатит по 28 пенсов за акцию SolGold, говорится в сообщении китайской компании. Общая стоимость SolGold оценивается в 867 млн фунтов стерлингов ($1,17 млрд).

Эта цена представляет собой премию почти в 43% к стоимости акций SolGold на закрытие торгов на Лондонской фондовой бирже 19 ноября, когда Jiangxi Copper сделала первое предложение о покупке.

Крупными акционерами SolGold являются BHP (10,3%), Newmont Corp. (10,3%) и Maxit Capital LP (5,1%), которые поддержали сделку с китайской компанией. Jiangxi Copper уже владеет 12,2%-й долей в SolGold.

Совет директоров SolGold единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Jiangxi Copper.

На закрытие торгов в Лондоне в среду акции SolGold стоили 25,65 пенса. Капитализация компании с начала текущего года взлетела в 3,8 раза.

SolGold принадлежит 100% проекта Cascabel на севере Эквадора, который является одним из крупнейших в мире неразработанных медно-золотых месторождений.